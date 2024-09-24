​«Фейеноорд » и НАК установили на двоих необычный рекорд

Матч шестого тура чемпионата Нидерландов между роттердамским «Фейеноордом» и НАК-ом из Бреды завершился со вполне унылым для Эредивизии счётом 2:0 в пользу фаворита, но в нём в то же время произошла очень нетривиальная вещь, ставшая новым рекордом чемпионата.

Дело в том, что по ходу матча на поле приняли участие в игре представители сразу 23 стран, что очень много даже для такой космополитической страны, как Нидерланды.

Сейчас «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, а НАК - четвертое, но не с начала таблицы, а с её конца. Лидирует же действующий чемпион - ПСВ из Эйндховена.