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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» уверенно переиграл «НАК Бреду»

22 Сентября 2024 • 17:35 Комментировать
Фейеноорд
2:0
НАК Бреда
окончен

В шестом туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «НАК Бреду», одного из аутсайдеров.

На 34-й минуте после навеса Гийса Смала Аясэ Уэда головой открыл счет в поединке. Через 40 минут Лео Граймль подыграл себе рукой в штрафной - пенальти. Квинтен Тимбер удвоил счет, разведя голкипера и мяч по углам.

2:0, роттердамцы вышли на пятое место и уступают лидеру семь очков. Соперник делит 12-ю позицию.

Протокол игры  
Фейеноорд2:0НАК Бреда
(1:0) Уэда Аясэ34'  
(2:0) Тимбер Квинтен74'  
Велленройтер ТимонЛотомба Жордан 63' (Дживайро Рид ( 63') Белен Томас 75' (Гонсалес Факундо ( 75') Ганцко ДавидСмал ГийсМиламбо Антони  62'Ин-Бом ХванТимбер КвинтенОсман Ибрагим  21' 46' (Хадж-Мусса Анис ( 46') Хименес Сантьяго II 29' (Уэда Аясэ ( 29') Пайшао Игор 63' (Иванушец Лука ( 63')
Запасные: Зерруки РамизМитчелл ХейландПетков АлексКарранса ХулианБейло ЮстинЗекиель ДживайНадже Крис-Кевин
Белица ДаниэльCherrion ValeriusГраймль Лео  85'Берг ЯнКемпер БойБалар МаксимильенОлдруп-Йенсен Фредрик  45' 71' (Леманс Клинт ( 71') Гарбетт Мэттью 58' (Фернандеш Сана ( 58') Яношек Доминик 57' (Костож Кацпер ( 57') Сейер Лео 83' (Adam Kaied ( 83') Омарссон Элиас
Запасные: Люкассен БойдLars MolМахмутович ЭнесКонголо ТеренсКосцельник МартинСтаринг КасперКортсмит РойРойо Манел
22 сентября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд НАК Бреда

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