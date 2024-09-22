«Фейеноорд» уверенно переиграл «НАК Бреду»

В шестом туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «НАК Бреду», одного из аутсайдеров.
На 34-й минуте после навеса Гийса Смала Аясэ Уэда головой открыл счет в поединке. Через 40 минут Лео Граймль подыграл себе рукой в штрафной - пенальти. Квинтен Тимбер удвоил счет, разведя голкипера и мяч по углам.
2:0, роттердамцы вышли на пятое место и уступают лидеру семь очков. Соперник делит 12-ю позицию.
Протокол игры
|(1:0) Уэда Аясэ34'
|(2:0) Тимбер Квинтен74'
Велленройтер Тимон•Лотомба Жордан63' (Дживайро Рид (63') •Белен Томас75' (Гонсалес Факундо (75') •Ганцко Давид•Смал Гийс•Миламбо Антони• 62'Ин-Бом Хван•Тимбер Квинтен•Осман Ибрагим 21'46' (Хадж-Мусса Анис (46') •Хименес Сантьяго II29' (Уэда Аясэ (29') •Пайшао Игор63' (Иванушец Лука (63')
Белица Даниэль•Cherrion Valerius•Граймль Лео• 85'Берг Ян•Кемпер Бой•Балар Максимильен•Олдруп-Йенсен Фредрик 45'71' (Леманс Клинт (71') •Гарбетт Мэттью58' (Фернандеш Сана (58') •Яношек Доминик57' (Костож Кацпер (57') •Сейер Лео83' (Adam Kaied (83') •Омарссон Элиас
22 сентября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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