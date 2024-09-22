«Фейеноорд» уверенно переиграл «НАК Бреду»

В шестом туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «НАК Бреду», одного из аутсайдеров.

На 34-й минуте после навеса Гийса Смала Аясэ Уэда головой открыл счет в поединке. Через 40 минут Лео Граймль подыграл себе рукой в штрафной - пенальти. Квинтен Тимбер удвоил счет, разведя голкипера и мяч по углам.

2:0, роттердамцы вышли на пятое место и уступают лидеру семь очков. Соперник делит 12-ю позицию.