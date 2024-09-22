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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Утрехт» выдал лучший старт в истории клуба

22 Сентября 2024 • 11:02 Комментировать
Утрехт
3:2
Виллем II

В Нидерландах проходят матчи пятого тура местного чемпионата, «Утрехт» принимал дома давнего обидчика московского «Спартака», клуб «Виллем II», уверенно выиграв со счётом 3:2. И сейчас на счету «Утрехта» тринадцать очков в первых пяти турах.

Это рекордный старт в истории клуба в рамках чемпионата, особенно в свете того, что «Утрехт» является единственным клубом помимо большой тройки ПСВ-«Фейеноорд»- «Аякс», который никогда не покидал высшую лигу нидерландского футбола.

Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице и ей предстоит сыграть в следующем туре с лидером - АЗ из Алкмаара.

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Евро-Футбол.Ру,
Утрехт

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