«Утрехт» выдал лучший старт в истории клуба

В Нидерландах проходят матчи пятого тура местного чемпионата, «Утрехт» принимал дома давнего обидчика московского «Спартака», клуб «Виллем II», уверенно выиграв со счётом 3:2. И сейчас на счету «Утрехта» тринадцать очков в первых пяти турах.

Это рекордный старт в истории клуба в рамках чемпионата, особенно в свете того, что «Утрехт» является единственным клубом помимо большой тройки ПСВ-«Фейеноорд»- «Аякс», который никогда не покидал высшую лигу нидерландского футбола.

Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице и ей предстоит сыграть в следующем туре с лидером - АЗ из Алкмаара.