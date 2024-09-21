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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» не сумел переиграть «Гоу Эхед Иглз»

21 Сентября 2024 • 22:58 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
1:1
Аякс
окончен

В шестом туре чемпионата Нилердандов сошлись соседи по таблице, «Гоу Эхед Иглз» и «Аякс». Игра получилась без явного преимущества одной из сторон. Кроме голевых ударов, очень опасных моментов и не было. На 64-й минуте новички повели после удара Энрика Льянсаны, а соперник быстро отыгрался, когда отличился Дэви Классен.

1:1, у соперников по семь очков, они делят восьмое место.

Протокол игры  
Гоу Эхед Иглс1:1Аякс
(1:0) Льянсана Энрик64'  
  69'Классен Дэви (1:1)
Плогман ЛукаДейл МатсНаубер ГерритКрамер ЙорисAske Adelgaard 85' (Лука Эверинк ( 85') Линторст Эверт  90'Льянсана ЭнрикАдеканье БоббиМартинсен ЯкобАнтман Оливер 70' (Эдвардсен Оливер ( 70') Эдвардсен Виктор
Запасные: Штоккерс ФиннJari De BusserДирксен ЮлиюсАмофа ДжамалСюре МатисЯнсен СвенТвигт КалвинMilan SmitСаатоф Пим
Пасвер РемкоРенсх ДевайнШутало ЙосипКаплан Ахметджан 61' (Вейндал Оуэн ( 61') Хато ЙоррельФитц-Джим КиянХендерсон ДжорданТейлор Кеннет 61' (Классен Дэви ( 61') Траоре Бертран 46' (Гааей Антон ( 46'  90') Вегхорст Ваут 71' (Бробби Брайан ( 71'  81') Годс Мика 80' (Расмуссен Кристиан ( 80')
Запасные: Ругани ДаниэлеАкпом ЧубаРамай ДиантГортер ДжейВан ден Бомен БранкоБанель ДжейдонТахирович Бенджамин
21 сентября. Стадион "Де Аделарсхорст".
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Гоу Эхед Иглз

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20:48
Актуальный прогноз и ставка на матч Гоу Эхед Иглс — Аякс чемпионата Нидерландов — 21 сентября 2024
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