«Аякс» не сумел переиграть «Гоу Эхед Иглз»

В шестом туре чемпионата Нилердандов сошлись соседи по таблице, «Гоу Эхед Иглз» и «Аякс». Игра получилась без явного преимущества одной из сторон. Кроме голевых ударов, очень опасных моментов и не было. На 64-й минуте новички повели после удара Энрика Льянсаны, а соперник быстро отыгрался, когда отличился Дэви Классен.
1:1, у соперников по семь очков, они делят восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Льянсана Энрик64'
|69'Классен Дэви (1:1)
Плогман Лука•Дейл Матс•Наубер Геррит•Крамер Йорис•Aske Adelgaard85' (Лука Эверинк (85') •Линторст Эверт• 90'Льянсана Энрик•Адеканье Бобби•Мартинсен Якоб•Антман Оливер70' (Эдвардсен Оливер (70') •Эдвардсен Виктор
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн•Шутало Йосип•Каплан Ахметджан61' (Вейндал Оуэн (61') •Хато Йоррель•Фитц-Джим Киян•Хендерсон Джордан•Тейлор Кеннет61' (Классен Дэви (61') •Траоре Бертран46' (Гааей Антон (46') • 90'Вегхорст Ваут71' (Бробби Брайан (71') • 81'Годс Мика80' (Расмуссен Кристиан (80')
21 сентября. Стадион "Де Аделарсхорст".
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