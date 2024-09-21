«Аякс» не сумел переиграть «Гоу Эхед Иглз»

В шестом туре чемпионата Нилердандов сошлись соседи по таблице, «Гоу Эхед Иглз» и «Аякс». Игра получилась без явного преимущества одной из сторон. Кроме голевых ударов, очень опасных моментов и не было. На 64-й минуте новички повели после удара Энрика Льянсаны, а соперник быстро отыгрался, когда отличился Дэви Классен.

1:1, у соперников по семь очков, они делят восьмое место.