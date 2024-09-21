«Барселона» следит за полузащитником сборной Нидерландов

Полузащитник ПСВ и национальной сборной Нидерландов Йерди Схаутен находится на радарах многих европейских клубов. В списке этих клубов находится «Барселона». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Маттео Моретто.

Источник отмечает, что ПСВ потребует за 27-летнего Схаутена более 30-35 миллионов евро.

За ПСВ Йерди Схаутен выступает с лета 2023 года. В 46 официальных играх за клуб из Эйндховена полузащитник записал на свой счёт пять голов.

Напомним, что минувшим летом Йерди Схаутен выступил за сборную Нидерландов на чемпионате Европы.