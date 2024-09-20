Перишич сообщил, что мог перейти в «Аякс»

Хорватский полузащитник Иван Перишич, недавно заключивший контакт с голландским ПСВ, сообщил, что мог перейти в «Аякс». Опытный футболист вел переговоры сразу с несколькими клубами, но только команда из Эйндховена смогла прийти к соглашению с игроком. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

- «Аякс» запросил информацию о моей ситуации, это было 10 дней назад. Но мы не пришли к соглашению. Сейчас я в ПСВ, это идеальное место для меня. Я знаю, чего хочет тренер, – заявил экс-игрок «Боруссии» и «Интера».

Напомним, что последним клубом, за который выступал хорват, был «Хайдук», где Перишич провел восемь матчей и забил один гол.