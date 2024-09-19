​«Аякс» добился красной карточки оппонента спустя 1228 дней после предыдущей

В отложенном матче третьего тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» обыграл со счётом 5:0 «Фортуну», воспользовавшись тем, что в конце первого тайма соперник остался вдесятером. Красную карточку получил Родриго Гут, после чего «Фортуна» получила ещё три мяча.

Как оказалось, «Аякс» не зарабатывал красную карточку для соперника в матче чемпионата 1128 дней - с того момента, как в мае 2021 года с поля был удалён Тирелл Маласия, тогда ещё выступавший за «Фейеноорд». Более продолжительный аналогичный период в истории клуба был лишь раз - с 1981 по 1985 год, 1368 дней.