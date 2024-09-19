«Аякс» забил «Фортуне» пять безответных мячей

Помимо матчей Лиги чемпионов, в среду вечером в Амстердаме состоялся и отложенный поединок третьего тура Эредивизии - «Аякс» принимал «Фортуну» и забил той пять безответных мячей.

Два из них влетели в ворота гостей уже к середине первого тайма, а ещё три «Аякс» забил во второй половине встречи, воспользовавшись тем, что перед перерывом «Фортуна» осталась вдесятером.

Уже в субботу «Аякс» сыграет уже в рамках шестого тура чемпионата, это будет встреча с «Гоу Эхед Иглз». Также, напомним, у «Аякса» есть ещё один отменённый матч, это встреча с «Фейеноордом», которая не состоялась первого сентября.