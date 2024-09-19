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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» забил «Фортуне» пять безответных мячей

19 Сентября 2024 • 02:02 Комментировать
Аякс
5:0
Фортуна Ситтард

Помимо матчей Лиги чемпионов, в среду вечером в Амстердаме состоялся и отложенный поединок третьего тура Эредивизии - «Аякс» принимал «Фортуну» и забил той пять безответных мячей.

Два из них влетели в ворота гостей уже к середине первого тайма, а ещё три «Аякс» забил во второй половине встречи, воспользовавшись тем, что перед перерывом «Фортуна» осталась вдесятером.

Уже в субботу «Аякс» сыграет уже в рамках шестого тура чемпионата, это будет встреча с «Гоу Эхед Иглз». Также, напомним, у «Аякса» есть ещё один отменённый матч, это встреча с «Фейеноордом», которая не состоялась первого сентября.

Протокол игры  
Аякс5:0Фортуна Ситтард
(1:0) Тейлор Кеннет9'  
(2:0) Траоре Бертран24'  
(3:0) Бас Юри58'  
(4:0) Ренсх Девайн71'  
(5:0) Акпом Чуба87'  
Пасвер РемкоРенсх ДевайнШутало Йосип 46' (Ругани Даниэле ( 46') Бас ЮриХато ЙоррельФитц-Джим Киян 60' (Классен Дэви ( 60') Хендерсон Джордан 60' (Ван ден Бомен Бранко ( 60') Тейлор КеннетТраоре Бертран 66' (Вегхорст Ваут ( 66') Акпом ЧубаГодс Мика 72' (Расмуссен Кристиан ( 72')
Запасные: Рамай ДиантГортер ДжейБанель ДжейдонГааей АнтонТахирович БенджаминDies JanseВейндал Оуэн
Брандерхорст МаттейсПинту ИвуВан Оттеле СюбГут Родриго  45'Dario GrujicБастьен Самюэль 70' (Митрович Йосип ( 70') Фоссо РайанРозье Лорейнц 46' (Makan Aiko ( 46') Халилович Ален 82' (Эрцег Анте ( 82') Бульяуде Эсекиэль 46' (Адевойе Шоун ( 46') Петерсон Кристофер  35' 41' (Дальхаус Яспер ( 41')
Запасные: Копманс ЛюкTristan SchenkhuizenRamazan BayramLuka Tunjic
18 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фортуна Ситтард

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