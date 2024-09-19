«Аякс» забил «Фортуне» пять безответных мячей

Помимо матчей Лиги чемпионов, в среду вечером в Амстердаме состоялся и отложенный поединок третьего тура Эредивизии - «Аякс» принимал «Фортуну» и забил той пять безответных мячей.
Два из них влетели в ворота гостей уже к середине первого тайма, а ещё три «Аякс» забил во второй половине встречи, воспользовавшись тем, что перед перерывом «Фортуна» осталась вдесятером.
Уже в субботу «Аякс» сыграет уже в рамках шестого тура чемпионата, это будет встреча с «Гоу Эхед Иглз». Также, напомним, у «Аякса» есть ещё один отменённый матч, это встреча с «Фейеноордом», которая не состоялась первого сентября.
Протокол игры
|(1:0) Тейлор Кеннет9'
|(2:0) Траоре Бертран24'
|(3:0) Бас Юри58'
|(4:0) Ренсх Девайн71'
|(5:0) Акпом Чуба87'
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн•Шутало Йосип46' (Ругани Даниэле (46') •Бас Юри•Хато Йоррель•Фитц-Джим Киян60' (Классен Дэви (60') •Хендерсон Джордан60' (Ван ден Бомен Бранко (60') •Тейлор Кеннет•Траоре Бертран66' (Вегхорст Ваут (66') •Акпом Чуба•Годс Мика72' (Расмуссен Кристиан (72')
Брандерхорст Маттейс•Пинту Иву•Ван Оттеле Сюб•Гут Родриго• 45'Dario Grujic•Бастьен Самюэль70' (Митрович Йосип (70') •Фоссо Райан•Розье Лорейнц46' (Makan Aiko (46') •Халилович Ален82' (Эрцег Анте (82') •Бульяуде Эсекиэль46' (Адевойе Шоун (46') •Петерсон Кристофер 35'41' (Дальхаус Яспер (41')
18 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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