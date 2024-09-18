«Аякс» забил 5 мячей в ворота «Фортуны»

По состоянию на сегодня «Аякс» провёл лишь третий матч в Эредивизии, когда соперники сыграли в основном по пять поединков. Столичная команда играла против «Фортуны» и легко победила. К середине первого тайма Кеннет Тейлор и Бертран Траоре добились солидного перевеса. На последней минуте первого тайма Родриго Гут был удален за фол последней надежды. Во второй половине Юри Бас, Девайн Ренсх и Чуба Акпом сделали результат 5:0.

«Аякс» поднялся на седьмое место, у соперника столько же очков.