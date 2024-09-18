«Аякс» забил 5 мячей в ворота «Фортуны»

По состоянию на сегодня «Аякс» провёл лишь третий матч в Эредивизии, когда соперники сыграли в основном по пять поединков. Столичная команда играла против «Фортуны» и легко победила. К середине первого тайма Кеннет Тейлор и Бертран Траоре добились солидного перевеса. На последней минуте первого тайма Родриго Гут был удален за фол последней надежды. Во второй половине Юри Бас, Девайн Ренсх и Чуба Акпом сделали результат 5:0.
«Аякс» поднялся на седьмое место, у соперника столько же очков.
Протокол игры
|(1:0) Тейлор Кеннет9'
|(2:0) Траоре Бертран24'
|(3:0) Бас Юри58'
|(4:0) Ренсх Девайн71'
|(5:0) Акпом Чуба87'
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн•Шутало Йосип46' (Ругани Даниэле (46') •Бас Юри•Хато Йоррель•Фитц-Джим Киян59' (Классен Дэви (59') •Хендерсон Джордан60' (Ван ден Бомен Бранко (60') •Тейлор Кеннет•Траоре Бертран65' (Вегхорст Ваут (65') •Акпом Чуба•Годс Мика72' (Расмуссен Кристиан (72')
Брандерхорст Маттейс•Пинту Иву•Ван Оттеле Сюб•Гут Родриго• 45'Dario Grujic•Бастьен Самюэль70' (Митрович Йосип (70') •Фоссо Райан•Розье Лорейнц46' (Makan Aiko (46') •Халилович Ален81' (Эрцег Анте (81') •Бульяуде Эсекиэль46' (Адевойе Шоун (46') •Петерсон Кристофер 35'41' (Дальхаус Яспер (41')
18 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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