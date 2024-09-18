​Перишич: «Оказался в ПСВ по совету Дюмфриса»

Хорватский футболист Иван Перишич стал игроком ПСВ, у него не сложилось на родине с «Хайдуком», где он напоролся на тяжёлый характер итальянского наставника Дженнаро Гаттузо. Но Перишич надеется, что в ПСВ будет должная атмосфера - он не случайно подчеркнул это в своём первом же интервью. Также он назвал игрока, который помог ему советом - это бывший партнёр по миланскому «Интеру»:

- После разрыва с «Хайдуком» я искал клуб, в котором будет хорошая атмосфера, в котором можно выиграть трофей. Я спрашивал совета у Дензеля Дюмфриса и он рекомендовал мне ПСВ, - цитирует слова Перишича derbyderbyderby.it.