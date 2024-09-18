ПСВ посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды атакующего полузащитника Ивана Перишича. 35-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2025 года.

Перишич перебрался в ПСВ в статусе свободного агента вскоре после ухода из родного «Хайдука». В прессе писали о том, что опытный футболист не смог поладить с главным тренером хорватской команды Дженнаро Гаттузо.

Добавим, что в стартовом туре Лиги чемпионов ПСВ во вторник вечером проиграл «Ювентусу» на выезде со счётом 1:3. Команда из Эйндховена занимает первое место в турнирной таблице Эредивизие.