Перишич прошел медобследование для перехода в ПСВ

Хорватский полузащитник Иван Перишич подпишет контракт с клубом из Голландии.

Опытный футболист завершил медицинское обследование перед переходом в команду из Эйндховена. С игроком договорились о контракте, который будет действовать до лета следующего года. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что во второй части прошлого сезона Перишич выступал за «Хайдук», однако покинул клуб из-за разногласий с тренером Дженнаро Гаттузо. Ранее сообщалось об интересе к бывшему игроку «Баварии» и «Тоттенхэма» со стороны «Интера», который размышлял о возвращении Ивана в команду после травмы Федерико Димарко.