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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Перишич прошел медобследование для перехода в ПСВ

18 Сентября 2024 • 15:55 Комментировать

Хорватский полузащитник Иван Перишич подпишет контракт с клубом из Голландии.

Опытный футболист завершил медицинское обследование перед переходом в команду из Эйндховена. С игроком договорились о контракте, который будет действовать до лета следующего года. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что во второй части прошлого сезона Перишич выступал за «Хайдук», однако покинул клуб из-за разногласий с тренером Дженнаро Гаттузо. Ранее сообщалось об интересе к бывшему игроку  «Баварии» и «Тоттенхэма» со стороны «Интера», который размышлял о возвращении Ивана в команду после травмы Федерико Димарко.

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Хайдук ПСВ Иван Перишич ещё теги
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