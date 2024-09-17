Известный нидерландский хавбек Дэви Классен вернулся в родной амстердамский «Аякс». Перешёл в старый-новый клуб Классен в статусе свободного агента, заключив контракт на один год.

Последним клубом Классена в карьере до возвращения в «Аякс» был миланский «Интер». Его он пополнил летом 2023 года, перейдя свободным агентом из «Аякса».

Что любопытно, это уже второе возвращение игрока в «Аякс». Первое состоялось в 2020 году и затянулось на три года.

Transfermarkt оценивает нидерландца в 4 млн евро. «Аякс» на данный момент идёт на 15-м месте чемпионата страны, однако в активе футбольного клуба всего лишь два сыгранных матча.