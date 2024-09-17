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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ может подписать бывшего игрока «Баварии»

17 Сентября 2024 • 11:11 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
ПСВ
22.09 17:45

ПСВ Эйндховен в ближайшее время может усилиться опытным футболистом, который ранее выступал за мюнхенскую «Баварию», миланский «Интер» и лондонский «Тоттенхэм». Речь идёт об Иване Перишиче, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, ПСВ ведёт переговоры с 35-летним Перишичем, который стал свободным агентом после своего ухода из «Хайдука». Напомним, у Ивана случился конфликт с главным тренером.

Пока неизвестно, насколько стороны близки к согласованию деталей сотрудничества. Перишич принимал участие в последнем чемпионате Европы, где сборная Хорватии не смогла выйти из группы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Иван Перишич

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