​Ван Перси прокомментировал катастрофическое поражение «Херенвена» со счётом 1:9

Как мы уже сообщали, в пятом туре чемпионата Нидерландов катастрофу потерпел «Херенвен» - команда Робина ван Перси проиграла со счётом 1:9 АЗ из Алкмаара. Естественно, к автору знаменитого гола в ворота испанцев на чемпионате мира 2014 года появились определённые вопросы.

- Мы продолжим ставить прежний футбол. В тот, в который мы верим. Во вторник сыграем против «Твенте» и я не буду ничего менять, - цитирует слова ван Перси derbyderbyderby.it.

«Херенвен» - первый самостоятельный опыт ван Перси в качестве главного тренера, до этого он работал в «Фейеноорде» в качестве подпевалы для Арне Слота.