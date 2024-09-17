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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Ван Перси прокомментировал катастрофическое поражение «Херенвена» со счётом 1:9

17 Сентября 2024 • 01:11 Комментировать
АЗ Алкмаар
9:1
Херенвен

Как мы уже сообщали, в пятом туре чемпионата Нидерландов катастрофу потерпел «Херенвен» - команда Робина ван Перси проиграла со счётом 1:9 АЗ из Алкмаара. Естественно, к автору знаменитого гола в ворота испанцев на чемпионате мира 2014 года появились определённые вопросы.

- Мы продолжим ставить прежний футбол. В тот, в который мы верим. Во вторник сыграем против «Твенте» и я не буду ничего менять, - цитирует слова ван Перси derbyderbyderby.it.

«Херенвен» - первый самостоятельный опыт ван Перси в качестве главного тренера, до этого он работал в «Фейеноорде» в качестве подпевалы для Арне Слота.


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Евро-Футбол.Ру,
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