​Премьера в Эредивизии - впервые ирландец сделал хет-трик

В Нидерландах прошли матчи пятого тура Эредивизии, прошли достаточно спокойно - в семи матчах в лучшем случае было забито четыре гола за игру, и только в одном из низ случилась феерия. АЗ Алкмаар забил девять мячей «Херенвену».

Три из них записал на свой счёт ирландский нападающий «сыроваров» Трой Парротт, который, как оказалось, стал первым ирландцем, сделавшим хет-трик в Нидерландах, за всю историю проведения чемпионата.

Парротт присоединился к АЗ в июле, он является воспитанником «Тоттенхэма» и даже провёл пару матчей за клуб, хотя в основном мыкался по арендам и летом был окончательно продан за 8 миллионов евро.