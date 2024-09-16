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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Премьера в Эредивизии - впервые ирландец сделал хет-трик

16 Сентября 2024 • 02:54 Комментировать
АЗ Алкмаар
9:1
Херенвен

В Нидерландах прошли матчи пятого тура Эредивизии, прошли достаточно спокойно - в семи матчах в лучшем случае было забито четыре гола за игру, и только в одном из низ случилась феерия. АЗ Алкмаар забил девять мячей «Херенвену».

Три из них записал на свой счёт ирландский нападающий «сыроваров» Трой Парротт, который, как оказалось, стал первым ирландцем, сделавшим хет-трик в Нидерландах, за всю историю проведения чемпионата.

Парротт присоединился к АЗ в июле, он является воспитанником «Тоттенхэма» и даже провёл пару матчей за клуб, хотя в основном мыкался по арендам и летом был окончательно продан за 8 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
АЗ Алкмаар Трой Парротт

Новости по матчу

Сегодня, 16 Сентября
02:43
«Херенвен» - третья команда в Нидерландах, которая дважды за год пропустила 8 мячей за матч
01:52
​9:1 - АЗ одержал самую крупную победу за всё время выступлений в Эредивизии
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Сегодня, 16 Сентября
02:54 · Нидерланды. Эредивизие
​Премьера в Эредивизии - впервые ирландец сделал хет-трик
02:43 · Нидерланды. Эредивизие
«Херенвен» - третья команда в Нидерландах, которая дважды за год пропустила 8 мячей за матч
01:52 · Нидерланды. Эредивизие
​9:1 - АЗ одержал самую крупную победу за всё время выступлений в Эредивизии
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