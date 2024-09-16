«Херенвен» - третья команда в Нидерландах, которая дважды за год пропустила 8 мячей за матч

В Нидерландах прошли матчи пятого тура Эредивизии, прошли достаточно спокойно - в семи матчах в лучшем случае было забито четыре гола за игру, и только в одном из низ случилась феерия. АЗ Алкмаар забил девять мячей «Херенвену», причём после первого тайма ничего не предвещало такой катастрофы для «суперфризов» - они проигрывали только 1:2.

При этом в апреле «Херенвен» уже проигрывал со счётом 0:8 ПСВ - и он стал третьей командой в истории футбола в Нидерландах, которая дважды за календарный год пропустила восемь мячей и более.

Предыдущие две - «Фортуна» из Гелена (ныне известна как «Фортуна» из Ситтарда) в 1959-м и «Элинквийк» в 1966-м.