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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Херенвен» - третья команда в Нидерландах, которая дважды за год пропустила 8 мячей за матч

16 Сентября 2024 • 02:43 Комментировать
АЗ Алкмаар
9:1
Херенвен

В Нидерландах прошли матчи пятого тура Эредивизии, прошли достаточно спокойно - в семи матчах в лучшем случае было забито четыре гола за игру, и только в одном из низ случилась феерия. АЗ Алкмаар забил девять мячей «Херенвену», причём после первого тайма ничего не предвещало такой катастрофы для «суперфризов» - они проигрывали только 1:2.

При этом в апреле «Херенвен» уже проигрывал со счётом 0:8 ПСВ - и он стал третьей командой в истории футбола в Нидерландах, которая дважды за календарный год пропустила восемь мячей и более.

Предыдущие две - «Фортуна» из Гелена (ныне известна как «Фортуна» из Ситтарда) в 1959-м и «Элинквийк» в 1966-м.


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Сегодня, 16 Сентября
02:43
«Херенвен» - третья команда в Нидерландах, которая дважды за год пропустила 8 мячей за матч
01:52
​9:1 - АЗ одержал самую крупную победу за всё время выступлений в Эредивизии
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