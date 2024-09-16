​9:1 - АЗ одержал самую крупную победу за всё время выступлений в Эредивизии

В Нидерландах прошли матчи пятого тура футбольного чемпионата, и прошли они достаточно скромно с точки зрения результативности - за исключением одной игры, закончившейся с фееричным счётом 9:1 в пользу АЗ против «Херенвена».

Счёт тем более удивителен, так как после первого тайма АЗ выигрывал лишь 2:1. Но во втором тайме «сыровары» буквально втоптали в газон соперника, забив семь мячей. Как оказалось, это была самая крупная победа в истории участия АЗ в высшей лиге нидерландского футбола.

В следующем туре чемпионата Нидерландов АЗ сыграет в гостях со «Зволле», это случится уже в пятницу.