«Фейеноорд» упустил победу в матче с «Гронингеном»

Пока ПСВ выиграл пять матчей подряд на старте сезона, его основные конкуренты, «Фейеноорд» и «Аякс» имеют в активе всего по одной победе. Роттердамцы успешно играли полтора тайма в гостях у «Гронингена», но все равно потеряли очки.
На 33-й минуте автогол Тома ван Бергена позволил «Фейеноорду» повести. На 70-й минуте Игор Пайшао метко бил головой - 0:2. Но в концовке Дарри Виллюмссон Бриньольфур оформил дубль ударами ногой издали и головой - 2:2.
«Гронинген» остается четвертым, соперник же с 6 очками делит шестое место.
Протокол игры
|33'Ван Берген Том (0:1)
|70'Пайшао Игор (0:2)
|(1:2) Виллюмссон Бриньольфур Дарри81'
|(2:2) Виллюмссон Бриньольфур Дарри90'
Вассен Этьенн•Бакуна Леандро• 89'Блокзайл Тиймен•Пеерсман Марвин•Finn Stam•Схредерс Йорг82' (Эмеран Ноа (82') •Ресинк Стейе 18'78' (Пелюпесси Йоей (78') •Хове Йохан•Валенте Лусиано68' (Мендес Руи (68') •Постема Романо78' (Остинг Тейс (78') •Ван Берген Том 14'68' (Виллюмссон Бриньольфур Дарри (68')
Велленройтер Тимон•Лотомба Жордан•Белен Томас46' (Траунер Гернот (46') •Ганцко Давид•Смал Гийс•Chris-Kevin Nadje 28'63' (Миламбо Антони (63') •Зекиель Дживай 50'78' (Карранса Хулиан (78') •Тимбер Квинтен•Ниукоп Барт62' (Осман Ибрагим (62') •Хименес Сантьяго II68' (Уэда Аясэ (68') •Пайшао Игор
14 сентября. Стадион "Евроборг" (Гронинген).
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