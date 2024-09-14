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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» упустил победу в матче с «Гронингеном»

14 Сентября 2024 • 21:46 Комментировать
Гронинген
2:2
Фейеноорд
окончен

Пока ПСВ выиграл пять матчей подряд на старте сезона, его основные конкуренты, «Фейеноорд» и «Аякс» имеют в активе всего по одной победе. Роттердамцы успешно играли полтора тайма в гостях у «Гронингена», но все равно потеряли очки.

На 33-й минуте автогол Тома ван Бергена позволил «Фейеноорду» повести. На 70-й минуте Игор Пайшао метко бил головой - 0:2. Но в концовке Дарри Виллюмссон Бриньольфур оформил дубль ударами ногой издали и головой - 2:2.

«Гронинген» остается четвертым, соперник же с 6 очками делит шестое место.

Протокол игры  
Гронинген2:2Фейеноорд
  33'Ван Берген Том (0:1)
  70'Пайшао Игор (0:2)
(1:2) Виллюмссон Бриньольфур Дарри81'  
(2:2) Виллюмссон Бриньольфур Дарри90'  
Вассен ЭтьеннБакуна Леандро  89'Блокзайл ТийменПеерсман МарвинFinn StamСхредерс Йорг 82' (Эмеран Ноа ( 82') Ресинк Стейе  18' 78' (Пелюпесси Йоей ( 78') Хове ЙоханВаленте Лусиано 68' (Мендес Руи ( 68') Постема Романо 78' (Остинг Тейс ( 78') Ван Берген Том  14' 68' (Виллюмссон Бриньольфур Дарри ( 68')
Запасные: Юрьюс ХиддеMaxim MarianiТурай ФофинWouter PrinsБарон Дирк
Велленройтер ТимонЛотомба ЖорданБелен Томас 46' (Траунер Гернот ( 46') Ганцко ДавидСмал ГийсChris-Kevin Nadje  28' 63' (Миламбо Антони ( 63') Зекиель Дживай  50' 78' (Карранса Хулиан ( 78') Тимбер КвинтенНиукоп Барт 62' (Осман Ибрагим ( 62') Хименес Сантьяго II 68' (Уэда Аясэ ( 68') Пайшао Игор
Запасные: Митчелл ХейландПетков АлексИванушец ЛукаБейло ЮстинДживайро РидГонсалес Факундо
14 сентября. Стадион "Евроборг" (Гронинген).
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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Гронинген

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