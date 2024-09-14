«Фейеноорд» упустил победу в матче с «Гронингеном»

Пока ПСВ выиграл пять матчей подряд на старте сезона, его основные конкуренты, «Фейеноорд» и «Аякс» имеют в активе всего по одной победе. Роттердамцы успешно играли полтора тайма в гостях у «Гронингена», но все равно потеряли очки.

На 33-й минуте автогол Тома ван Бергена позволил «Фейеноорду» повести. На 70-й минуте Игор Пайшао метко бил головой - 0:2. Но в концовке Дарри Виллюмссон Бриньольфур оформил дубль ударами ногой издали и головой - 2:2.

«Гронинген» остается четвертым, соперник же с 6 очками делит шестое место.