ПСВ установил рекорд в Эредивизие – 55 игр подряд с голами

В субботу ПСВ проводит домашний матч чемпионата Нидерландов против «НЕК Неймеген». В первом тайме команда из Эйндховена дважды поразила ворота соперника. Таким образом, ПСВ установил новый рекорд Эредивизие. Ранее ни одной команде не удавалось забить в 55 играх нидерландского чемпионата подряд.

Предыдущий рекорд, что интересно, тоже устанавливал ПСВ. В 2014-2016 годах команда выдала серию из 54 игр чемпионата Нидерландов с забитыми голами.

В последний раз ПСВ не забивал в матче Эредивизие очень давно - ещё 24 января 2023 года. Тогда команда проиграла «Эммену» со счётом 0:1.