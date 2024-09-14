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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ установил рекорд в Эредивизие – 55 игр подряд с голами

14 Сентября 2024 • 18:38 Комментировать
ПСВ
2:0
НЕК Неймеген
1 1.13 X 9.00 2 18.00
2-й тайм

В субботу ПСВ проводит домашний матч чемпионата Нидерландов против «НЕК Неймеген». В первом тайме команда из Эйндховена дважды поразила ворота соперника. Таким образом, ПСВ установил новый рекорд Эредивизие. Ранее ни одной команде не удавалось забить в 55 играх нидерландского чемпионата подряд.

Предыдущий рекорд, что интересно, тоже устанавливал ПСВ. В 2014-2016 годах команда выдала серию из 54 игр чемпионата Нидерландов с забитыми голами.

В последний раз ПСВ не забивал в матче Эредивизие очень давно - ещё 24 января 2023 года. Тогда команда проиграла «Эммену» со счётом 0:1.

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ПСВ НЕК НЕЙМЕГЕН
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