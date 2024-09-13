«Барселона» нашла нового опорника

Полузащитник ПСВ Йерди Схаутен находится в шорт-листе «Барселоны».

Как стало известно Marca, в летнее трансферное окно «сине-гранатовые» контактировали с 27-летним нидерландцем, но трансфер не был осуществлен из-за финансовых трудностей каталонцев.

Сообщается, что ПСВ готов отпустить Схаутена за сумму в районе 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник появился на поле в четырех матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого гола.

Контракт Схаутена с ПСВ рассчитан до конца июня 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 28 миллионов евро.