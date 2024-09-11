​Ещё один матч «Аякса» отменён

Ещё один матч амстердамского «Аякса» в чемпионате Нидерландов отменён - речь о матче пятого тура с «Утрехтом».

Причина - забастовки в рядах столичной полиции, из-за которых стражи правопорядка не смогут обеспечить должный уровень безопасности на матчах, которые, как известно, в Нидерландах очень часто проходят крайне горячо с точки зрения волнений среди фанатов. Ранее по такой же причине был отменён матч против роттердамского «Фейеноорда» - он в результате состоится 30 октября.

Сейчас у амстердамского «Аякса» лишь три очка после двух проведённых матчей - одна победа и одно поражение.