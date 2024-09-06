«Будет здорово, если «Аякс» подпишет Антона Миранчука» — Булыкин

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе бывшего игрока «Локомотива» Антона Миранчука в амстердамский клуб.

Ранее появилась информация, что 28-летний футболист может оказаться в «Аяксе».

«Будет здорово, если «Аякс» подпишет Миранчука. Но, к сожалению, в нынешней ситуации это будет сделать непросто. Голландцы плохо настроены против России», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что Миранчук мог бы усилить многие команды Российской премьер-лиги.

На данный момент 28-летний футболист находится в статусе свободного агента. Напомним, летом он решил не подписывать новый трудовой договор с «Локомотивом».