Кузьмичёв: «По стилистике «Аякс» очень близок Антону Миранчуку»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе бывшего полузащитника Антона Миранчука в «Аякс».

Ранее появилась информация, что нидерландский клуб заинтересован в услугах 28-летнего хавбека.

«Это мог быть хороший вариант. «Аякс» — очень интересный клуб, там стараются играть в позиционный футбол, который по стилистике очень близок Антону», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом Миранчук принял решение не продлевать трудовой договор с московским «Локомотивом». На данный момент футболист продолжает находиться в статусе свободного агента.