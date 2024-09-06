Бывший полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук может перебраться в «Фейеноорд».

Как утверждает «Спорт-Экспресс», нидерландский коллектив проявляет интересен к 28-летнему российскому хавбеку.

Стоит сказать, что ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Аякса».

Напомним, после окончания прошлого сезона Миранчук отказался продлевать трудовой договор с «Локомотивом» и покинул стан «железнодорожников» на правах свободного агента.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет шесть миллионов евро.