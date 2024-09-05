«Аякс» отказался комментировать слухи об интересе к российскому полузащитнику

Пресс-служба нидерландского «Аякса» высказалась о возможном приглашении бывшего хавбека «Локомотива» Антона Миранчука.

— Не будем комментировать информацию, связанную с «Аяксом», — приводит слова клубной пресс-службы Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Аякс» интересуется 28-летним российским полузащитником, который находится в статусе свободного агента. Минувшим летом футболист не стал продлевать трудовой договор с «Локомотивом».

В прошлом сезоне Миранчук принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и стал автором семи результативных передач.