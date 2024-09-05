Каптейнс — об Антоне Миранчуке: «Аякс» действительно хочет усилить атаку

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс отреагировал на информацию о возможном переходе экс-хавбека «Локомотива» Антона Миранчука в «Аякс».

Ранее сообщалось, что нидерландский клуб заинтересован в Миранчуке, и клуб не смущает наличие российского гражданства у игрока.

— «Аякс» действительно ищет хорошего свободного агента. Преимущественно для усиления атаки, — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Практически всю свою карьеру Миранчук провел в «Локомотиве», но минувшим летом 28-летний футболист отказался продлевать контракт с «железнодорожниками» и покинул команду свободным агентом.