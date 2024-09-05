Европейский клуб хочет подписать Антона Миранчука

Бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Аяксе».

По информации издания «Спорт-Экспресс», нидерландский клуб проявляет интерес к 28-летнему хавбеку. Утверждается, что «Аякс» нисколько не смущает российское гражданство футболиста, который в настоящий момент является свободным агентом.

Напомним, Миранчук покинул «Локомотив» минувшим летом. В составе команды он появился на поле в 217 матчах во всех турнирах, забил 51 мяч и стал автором 34 ассистов.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет шесть миллионов евро.