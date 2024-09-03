Вингер сборной Нидерландов Стевен Бергвейн сменил «Аякс» на «Аль-Иттихад».

Как стало известно чуть раньше, клубы согласовали трансфер 26-летнего футболиста за 25 млн евро. Теперь сделку официально подтвердила пресс-служба «Аль-Иттихада». Контракт игрока рассчитан до середины 2027 года.

Стевен Бергвейн выступал за «Аякс» на протяжении двух лет. До переезда в Амстердам нидерландец представлял лондонский «Тоттенхэм» и ПСВ из Эйндховена.

Подписание Бергвейна – не первая громкая сделка «Аль-Иттихада» за последние часы: недавно ряды клуба из Джидды пополнил португалец Данилу Перейра из «ПСЖ».