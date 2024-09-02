«Аль-Иттихад» заплатит 25 млн евро за игрока сборной Нидерландов

Вингер «Аякса» Стевен Бергвейн продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Амстердамский клуб ответил согласием на предложение «Аль-Иттихада» на сумму в 25 млн евро, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Футболист сборной Нидерландов прошёл медицинское обследование и в ближайшее время поставит подпись в договоре с грандом саудовского чемпионата.

В июле 2022 года «Аякс» купил Стевена Бергвейна у английского «Тоттенхэма» более чем за 31 млн евро. 26-летний игрок провёл 80 поединков за амстердамский коллектив во всех турнирах, записав на свой счёт 29 забитых мячей и 12 результативных передач.