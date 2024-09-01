ПСВ спокойно разгромил «Гоу Эхед Иглс»

Уверенно начавший сезон ПСВ обошёлся без осечек и в четвёртом туре чемпионата Нидерландов. В матче с «Гоу Эхед Иглс» фаворит забил три мяча. Гус Тиль завершил сумбурную атаку хозяев результативным ударом в штрафной - 1:0. Вскоре Ирвинг Лосано отличился. Во втором тайме Рикардо Пери сотряс перекладину, а Йоэй Веерман поставил точку - 3:0.
ПСВ лидирует, набрав максимум очков, у противника только три балла.
Протокол игры
|(1:0) Тиль Гус11'
|(2:0) Лосано Ирвинг27'
|(3:0) Веерман Йоэй63'
Бенитес Вальтер•Ледесма Ричард•Фламинго Райан•Боскальи Оливье•Дамс Маттео•Тиль Гус86' (Лэнд Тайго (86') •Веерман Йоэй65' (Дриауех Каухайб (65') •Тильман Малик86' (Бабади Исаак (86') •Бакайоко Жоан65' (Схаутен Йерди (65') •Де Йонг Люк35' (Пепи Рикардо (35') •Лосано Ирвинг
Запасные: Дроммел Йоэл•Wessel Kuhn•Шикс Ник•Michael Bresser
Плогман Лука•Льянсана Энрик•Наубер Геррит• 73'Крамер Йорис• 90'Дейл Матс• 88'Джеймс Деан74' (Aske Adelgaard (74') •Антман Оливер82' (Robbin Weijenberg (82') •Сюре Матис65' (Адеканье Бобби (65') •Твигт Калвин64' (Эдвардсен Виктор (64') •Мартинсен Якоб•Штоккерс Финн65' (Линторст Эверт (65')
01 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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