ПСВ спокойно разгромил «Гоу Эхед Иглс»

Уверенно начавший сезон ПСВ обошёлся без осечек и в четвёртом туре чемпионата Нидерландов. В матче с «Гоу Эхед Иглс» фаворит забил три мяча. Гус Тиль завершил сумбурную атаку хозяев результативным ударом в штрафной - 1:0. Вскоре Ирвинг Лосано отличился. Во втором тайме Рикардо Пери сотряс перекладину, а Йоэй Веерман поставил точку - 3:0.

ПСВ лидирует, набрав максимум очков, у противника только три балла.