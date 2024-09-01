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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ спокойно разгромил «Гоу Эхед Иглс»

01 Сентября 2024 • 19:43 Комментировать
ПСВ
3:0
Гоу Эхед Иглс
окончен

Уверенно начавший сезон ПСВ обошёлся без осечек и в четвёртом туре чемпионата Нидерландов. В матче с «Гоу Эхед Иглс» фаворит забил три мяча. Гус Тиль завершил сумбурную атаку хозяев результативным ударом в штрафной - 1:0. Вскоре Ирвинг Лосано отличился. Во втором тайме Рикардо Пери сотряс перекладину, а  Йоэй Веерман поставил точку - 3:0.

ПСВ лидирует, набрав максимум очков, у противника только три балла.

Протокол игры  
ПСВ3:0Гоу Эхед Иглс
(1:0) Тиль Гус11'  
(2:0) Лосано Ирвинг27'  
(3:0) Веерман Йоэй63'  
Бенитес ВальтерЛедесма РичардФламинго РайанБоскальи ОливьеДамс МаттеоТиль Гус 86' (Лэнд Тайго ( 86') Веерман Йоэй 65' (Дриауех Каухайб ( 65') Тильман Малик 86' (Бабади Исаак ( 86') Бакайоко Жоан 65' (Схаутен Йерди ( 65') Де Йонг Люк 35' (Пепи Рикардо ( 35') Лосано Ирвинг
Запасные: Дроммел ЙоэлWessel KuhnШикс НикMichael Bresser
Плогман ЛукаЛьянсана ЭнрикНаубер Геррит  73'Крамер Йорис  90'Дейл Матс  88'Джеймс Деан 74' (Aske Adelgaard ( 74') Антман Оливер 82' (Robbin Weijenberg ( 82') Сюре Матис 65' (Адеканье Бобби ( 65') Твигт Калвин 64' (Эдвардсен Виктор ( 64') Мартинсен ЯкобШтоккерс Финн 65' (Линторст Эверт ( 65')
Запасные: Jari De BusserЛука ЭверинкВердони НандоMilan SmitСаатоф Пим
01 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Гоу Эхед Иглс

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