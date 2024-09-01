ПСВ повторил свой же рекорд в чемпионате Нидерландов

В первый день осени ПСВ проводит домашний матч чемпионата Нидерландов против «Гоу Эхед Иглс». Уже к 11-й минуте команде из Эйндховена удалось забить гол, автором которого стал экс-спартаковец Гус Тиль.

Как сообщает в социальных сетях журналист Рик Элфринк, ПСВ повторил свой же рекорд, забив в 54 матчах Эредивизие подряд. В прошлый раз такую серию «красно-белые» выдавали в период с 2014 по 2016 год.

Чтобы установить новый рекорд, ПСВ нужно поразить ворота команды «НЕК Неймеген» в следующем туре. Матч пройдёт в субботу, 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.