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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Матч «Аякса» с «Фейеноордом» пройдёт или в октябре, или в декабре

29 Августа 2024 • 21:04 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что Королевский футбольный союз Нидерландов перенёс матч между «Аяксом» и «Фейеноордом» - он должен был состояться первого сентября. И сейчас в футбольных кругах страны активно обсуждают новую дату проведения одного из важнейших матчей сезона.

Проблема в том, что оба клуба задействованы в еврокубках, и ещё даже нет ясности, задержатся они там на осень или нет. «Аяксу», к примеру, для этого надо разобраться с польской «Ягеллонией».

Но пока что вырисовываются два возможных месяца - или октябрь, или декабрь. Провести игру в сентябре или  декабре не представляется возможным.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд
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