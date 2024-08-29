​Матч «Аякса» с «Фейеноордом» пройдёт или в октябре, или в декабре

Мы уже сообщали о том, что Королевский футбольный союз Нидерландов перенёс матч между «Аяксом» и «Фейеноордом» - он должен был состояться первого сентября. И сейчас в футбольных кругах страны активно обсуждают новую дату проведения одного из важнейших матчей сезона.

Проблема в том, что оба клуба задействованы в еврокубках, и ещё даже нет ясности, задержатся они там на осень или нет. «Аяксу», к примеру, для этого надо разобраться с польской «Ягеллонией».

Но пока что вырисовываются два возможных месяца - или октябрь, или декабрь. Провести игру в сентябре или декабре не представляется возможным.