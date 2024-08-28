Нидерландский полузащитник Тён Копмейнерс сменил «Аталанту» на «Ювентус». Футболист подписал с «бьянконери» трёхлетний контракт, а сумма перехода оценивается порталом Transfermarkt в 51,3 млн евро.

Копмейнерсу 26 лет, его основное амплуа – это центральный атакующий полузащитник. Также есть опыт игры в центре полузащиты и опорной зоне. В «Аталанте» Тён провёл три последних года карьеры, в 2021 году его у «АЗ Алкмаар» бергамаски приобрели за 14 млн евро.

За время в «Аталанте» он стал одним из самых узнаваемых игроков команды Гасперини, а его стоимость на Transfermarkt доросла до 50 млн евро.