​«Милан» предлагает за Воса четыре миллиона евро

Мы уже сообщали о том, что итальянский «Милан» приглашает игрока из амстердамского «Аякса», речь идёт о Силвано Восе, который блеснул в молодёжке нидерландского клуба, а теперь получает предложения от больших клубов.

Правда, деньги за него пока что предлагают относительно небольшие - «Милан» готов заплатить за Воса четыре миллиона евро. В руководстве «Аякса», с которым молодой игрок связан контрактом вплоть до 2028 года, пока раздумывают.

Напомним, что в «Милане» в прошлом часто делали погоду футболисты из Нидерландов, да и сейчас там играет соотечественник Воса - Тиджани Рейндерс.