В Роттердаме отменили первосентябрьский матч «Фейеноорда» и «Аякса»

Классическое противостояние нидерландского футбола между роттердамским «Фейеноордом» и амстердамским «Аяксом» в рамках четвёртого тура национального первенства будет отменено. Матч должен был состояться 1 сентября.

По информации Nu.nl, причина отмены – забастовка местной полиции. Мэр Роттердама решил отменить поединок из-за того, что матч останется без присутствия представителей правопорядка.

Напомним, что по итогу первых трёх туров чемпионата Нидерландов турнирную таблицу возглавляет ПСВ с девятью баллами. Второе место делят «Гронинген», «Утрехт» и «АЗ Алкмаар» с семью баллами.