В Нидерландах могут отменить и перенести топовый матч четвёртого тура чемпионата страны. В рамках поединка сыграют роттердамский «Фейеноорд» и амстердамский «Аякс». Запланирован он на 1 сентября.

По информации De Telegraaf, возможная отмена игры связана с забастовкой местных полицейских. Они в её случае не будут присутствовать на игре, а это может повлечь проблемы с общественной безопасностью. Тем не менее, отмена пока остаётся лишь одним из возможных вариантов развития событий.

По итогу трёх туров турнирную таблицу чемпионата Нидерландов возглавляет действующий чемпион, ПСВ.