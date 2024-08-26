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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Топовый матч «Фейеноорда» и «Аякса» могут отменить слухи

26 Августа 2024 • 17:06 Комментировать
Фейеноорд
...
Аякс
01.09 15:30

В Нидерландах могут отменить и перенести топовый матч четвёртого тура чемпионата страны. В рамках поединка сыграют роттердамский «Фейеноорд» и амстердамский «Аякс». Запланирован он на 1 сентября.

По информации De Telegraaf, возможная отмена игры связана с забастовкой местных полицейских. Они в её случае не будут присутствовать на игре, а это может повлечь проблемы с общественной безопасностью. Тем не менее, отмена пока остаётся лишь одним из возможных вариантов развития событий.

По итогу трёх туров турнирную таблицу чемпионата Нидерландов возглавляет действующий чемпион, ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд

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ФЕЙЕНООРД АЯКС
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