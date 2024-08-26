​ПСВ забил 15 голов в стартовых трёх матчах - больше бывало только дважды

В третьем туре чемпионата Нидерландов ПСВ съездил в гости к «Алмере Сити», выиграв там со счётом 7:1. В первых двух турах ПСВ также выигрывал, забивая по многу голов - пять в ворота «Ваалвейка» и ещё три в ворота «Хераклеса». Таким образом, общее количество голов за первые три матча сезона достигло 15. Это третий результат за всю историю проведения чемпионата Нидерландов. Больше забивал только сам ПСВ в сезоне 1987/1988 (18), а также амстердамский «Аякс» - 17 в сезоне 1997/1998.

В следующем туре чемпионата Нидерландов ПСВ сыграет с «Гоу Эхед Иглс». Это случится в первый день сентября. Напомним, что ПСВ является действующим чемпионом страны, выиграв титул в прошлом сезоне.