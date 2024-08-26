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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Люк де Йонг повторил рекорд Эредивизии в 21-м веке

26 Августа 2024 • 02:52 Комментировать

В третьем туре чемпионата Нидерландов ПСВ съездил в гости к «Алмере Сити», выиграв там со счётом 7:1. Люк де Йонг вышел в стартовом составе и забил гол уже на пятнадцатой минуте.

Как оказалось, он впервые в своей карьере забил на стадионе «АФАС», эта арена стала для него 26-й в Эредивизии, на которой он забил, что стало повторением рекорда чемпионата в 21-м веке. Теперь Люк делит его с Клаасом Ян-Хунтелааром.

В следующем туре чемпионата Нидерландов ПСВ сыграет с «Гоу Эхед Иглс». Это случится в первый день сентября. Напомним, что ПСВ является действующим чемпионом страны, выиграв титул в прошлом сезоне.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Люк Де Йонг
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