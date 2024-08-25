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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» в меньшинстве не смог выиграть в дерби

25 Августа 2024 • 18:16 Комментировать
Спарта Роттердам
1:1
Фейеноорд

«Спарта» и «Фейеноорд» из Роттердама пересеклись в матче третьего тура. Тобиас Леуритсен на первых минутах мог выводить новичков вперед, но его удар головой голкипер парировал в перекладину. Давид Ганцко вскоре также зарядил в каркас. И все же «Спарта» открыла счет, когда издали шикарно попал Камиель Негли. Квинтен Тимбер отыграл перевес соперника на 60-й минуте, но тут же Рамиз Зерруки оставил «Фейеноорд» в меньшинстве, второе предупреждение. В итоге счет остался прежним.

У «Фейеноорда» пять очков, соперник в третий раз кряду сыграл вничью.

Протокол игры  
Спарта Роттердам1:1Фейеноорд
(1:0) Негли Камиель34'  
  60'Тимбер Квинтен (1:1)
Олай НикРейт БойдМейссен РикЭрдхёйзен Майк  45'Ван дер Кюст Джевенсио  27'Бас Юлиан 90' (Брим Шарль-Андреас ( 90') Клемент Пелле 65' (Китолано Джошуа ( 65') Негли Камиель 82' (Мито Сюнсукэ ( 82') Версейрен Арно 81' (Метиньо ( 81'  87') Нассо Мохамед 90' (Ayoub Oufkir ( 90') Леуритсен Тобиас
Запасные: Dylan TevredenШондервальдт ЮриДе Гузман ДжонатанБакари СаидHamza el DahriКляйн МайкMarvin Young
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелБелен ТомасГанцко Давид  35'Смал Гийс 68' (Chris-Kevin Nadje ( 68') Зерруки Рамиз  33'  61'Зекиель Дживай 46' (Хадж-Мусса Анис ( 46') Стенгс Келвин  90'Тимбер Квинтен  65' 68' (Касанвирджо Нерайшо ( 68') Пайшао ИгорХименес Сантьяго II 78' (Уэда Аясэ ( 78')
Запасные: Митчелл ХейландИванушец ЛукаПлуг ЯнКарранса ХулианБейло ЮстинДживайро РидЛингр ОндржейВан Сас Микки
25 августа. Стадион "Sparta Stadion Het Kasteel".
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Фейеноорд Спарта Прага

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