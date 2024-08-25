«Фейеноорд» в меньшинстве не смог выиграть в дерби

«Спарта» и «Фейеноорд» из Роттердама пересеклись в матче третьего тура. Тобиас Леуритсен на первых минутах мог выводить новичков вперед, но его удар головой голкипер парировал в перекладину. Давид Ганцко вскоре также зарядил в каркас. И все же «Спарта» открыла счет, когда издали шикарно попал Камиель Негли. Квинтен Тимбер отыграл перевес соперника на 60-й минуте, но тут же Рамиз Зерруки оставил «Фейеноорд» в меньшинстве, второе предупреждение. В итоге счет остался прежним.
У «Фейеноорда» пять очков, соперник в третий раз кряду сыграл вничью.
Протокол игры
|(1:0) Негли Камиель34'
|60'Тимбер Квинтен (1:1)
Олай Ник•Рейт Бойд•Мейссен Рик•Эрдхёйзен Майк• 45'Ван дер Кюст Джевенсио• 27'Бас Юлиан90' (Брим Шарль-Андреас (90') •Клемент Пелле65' (Китолано Джошуа (65') •Негли Камиель82' (Мито Сюнсукэ (82') •Версейрен Арно81' (Метиньо (81') • 87'Нассо Мохамед90' (Ayoub Oufkir (90') •Леуритсен Тобиас
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Белен Томас•Ганцко Давид• 35'Смал Гийс68' (Chris-Kevin Nadje (68') •Зерруки Рамиз 33'• 61'Зекиель Дживай46' (Хадж-Мусса Анис (46') •Стенгс Келвин• 90'Тимбер Квинтен 65'68' (Касанвирджо Нерайшо (68') •Пайшао Игор•Хименес Сантьяго II78' (Уэда Аясэ (78')
25 августа. Стадион "Sparta Stadion Het Kasteel".
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