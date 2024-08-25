«Фейеноорд» в меньшинстве не смог выиграть в дерби

«Спарта» и «Фейеноорд» из Роттердама пересеклись в матче третьего тура. Тобиас Леуритсен на первых минутах мог выводить новичков вперед, но его удар головой голкипер парировал в перекладину. Давид Ганцко вскоре также зарядил в каркас. И все же «Спарта» открыла счет, когда издали шикарно попал Камиель Негли. Квинтен Тимбер отыграл перевес соперника на 60-й минуте, но тут же Рамиз Зерруки оставил «Фейеноорд» в меньшинстве, второе предупреждение. В итоге счет остался прежним.

У «Фейеноорда» пять очков, соперник в третий раз кряду сыграл вничью.