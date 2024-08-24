ПСВ забил 7 мячей аутсайдеру

В третьем туре Эредивизии ПСВ гостил у «Алмере Сити» и оторвался на обороне дебютанта элитного дивизиона. В начале игры фаворит забил два гола подряд после ударов Гуса Тиля и Люка де Йонга. На 57-й минуте вернулась интрига, но на результативный удар соперника ПСВ ответил еще 5 попаданиями в сетку - 1:7. Отличились Каухайб Дриауех, Малик Тильман, Ирвинг Лосано и Рикардо Пепи. Еще один мяч оказался в цели от своего же игрока.

ПСВ идет без потерь и уверенно лидирует.