ПСВ забил 7 мячей аутсайдеру

В третьем туре Эредивизии ПСВ гостил у «Алмере Сити» и оторвался на обороне дебютанта элитного дивизиона. В начале игры фаворит забил два гола подряд после ударов Гуса Тиля и Люка де Йонга. На 57-й минуте вернулась интрига, но на результативный удар соперника ПСВ ответил еще 5 попаданиями в сетку - 1:7. Отличились Каухайб Дриауех, Малик Тильман, Ирвинг Лосано и Рикардо Пепи. Еще один мяч оказался в цели от своего же игрока.
ПСВ идет без потерь и уверенно лидирует.
Протокол игры
|10'Тиль Гус (0:1)
|15'Де Йонг Люк (0:2)
|(1:2) Хансен Корнелиус57'
|65'Дриауех Каухайб (1:3)
|71'Тильман Малик (1:4)
|78'Барбе Тео (1:5)
|83'Лосано Ирвинг (1:6)
|90'Пепи Рикардо (1:7)
Баккер Нордин•Акуджоби Хамди•Якобс Йоей•Маменги Кристофер76' (Налич Ади (76') •Загаритис Василиос•Ван Де Камп Йокем Ритмистер•Бальбао Алекс 60'76' (Барбе Тео (76') •Ресинк Стейе•Делорье-Шобе Логан66' (Emanuel Poku (66') •Хансен Корнелиус•Маттуар Фез66' (Пуриэль Джеффри (66')
Бенитес Вальтер•Ледесма Ричард89' (Michael Bresser (89') •Фламинго Райан•Боскальи Оливье•Оппегорд Фредрик73' (Дамс Маттео (73') •Тильман Малик•Тиль Гус• 37'Веерман Йоэй•Лосано Ирвинг•Де Йонг Люк73' (Пепи Рикардо (73') •Ланг Ноа62' (Дриауех Каухайб (62')
24 августа. Стадион "Yanmar Stadion".
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