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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 7 мячей аутсайдеру

24 Августа 2024 • 23:00 Комментировать
Алмере Сити
1:7
ПСВ

В третьем туре Эредивизии ПСВ гостил у «Алмере Сити» и оторвался на обороне дебютанта элитного дивизиона. В начале игры фаворит забил два гола подряд после ударов Гуса Тиля и Люка де Йонга. На 57-й минуте вернулась интрига, но на результативный удар соперника ПСВ ответил еще 5 попаданиями в сетку - 1:7. Отличились Каухайб Дриауех, Малик Тильман, Ирвинг Лосано и Рикардо Пепи. Еще один мяч оказался в цели от своего же игрока.

ПСВ идет без потерь и уверенно лидирует.

Протокол игры  
Алмере Сити1:7ПСВ
  10'Тиль Гус (0:1)
  15'Де Йонг Люк (0:2)
(1:2) Хансен Корнелиус57'  
  65'Дриауех Каухайб (1:3)
  71'Тильман Малик (1:4)
  78'Барбе Тео (1:5)
  83'Лосано Ирвинг (1:6)
  90'Пепи Рикардо (1:7)
Баккер НординАкуджоби ХамдиЯкобс ЙоейМаменги Кристофер 76' (Налич Ади ( 76') Загаритис ВасилиосВан Де Камп Йокем РитмистерБальбао Алекс  60' 76' (Барбе Тео ( 76') Ресинк СтейеДелорье-Шобе Логан 66' (Emanuel Poku ( 66') Хансен КорнелиусМаттуар Фез 66' (Пуриэль Джеффри ( 66')
Запасные: Marley DorsВан Дер Вилт ДжоэлJay KuiperJonas WendlingerJaden Pinas
Бенитес ВальтерЛедесма Ричард 89' (Michael Bresser ( 89') Фламинго РайанБоскальи ОливьеОппегорд Фредрик 73' (Дамс Маттео ( 73') Тильман МаликТиль Гус  37'Веерман ЙоэйЛосано ИрвингДе Йонг Люк 73' (Пепи Рикардо ( 73') Ланг Ноа 62' (Дриауех Каухайб ( 62')
Запасные: Ван де Блак ЭммануэлДроммел ЙоэлШикс НикЛэнд ТайгоJesper UnekenБабади Исаак
24 августа. Стадион "Yanmar Stadion".
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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Алмере Сити

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