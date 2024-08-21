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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Депай предложил свои услуги «Роме» слухи

21 Августа 2024 • 21:07 Комментировать

Нидерландский форвард, свободный агент Мемфис Депай предложил себя римской «Роме». Об этом пишет журналист Даниэле Лонго.

По информации источника, Депай — это тот, кто нравился «Роме» в течение последних трех сезонов. Пусть римляне никогда не делали ему предложения, он регулярно вызывал интерес у столичного клуба.

В «Роме» есть ощущение, что, возможно, настал подходящий момент для подписания игрока. Сам же Мемфис также предложил себя римскому клубу.

Депаю 30 лет, этим летом нападающий сборной Нидерландов покинул мадридский «Атлетико». На данный момент форвард тренируется и поддерживает себя в форме.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Мемфис Депай
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