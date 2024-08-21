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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» арендовал защитника «Ювентуса» официально

21 Августа 2024 • 18:11 Комментировать

Амстердамский «Аякс» взял в аренду у «Ювентуса» защитника Даниэле Ругани. Срок арендного соглашения рассчитан до конца наступившего футбольного сезона в Европе.

Ругани оказался в «Ювентусе» ещё в юношеском возрасте, пополнив из родного «Эмполи» ряды академии «бьянконери». Текущий контракт связывает игрок с «Юве» до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего центрального защитника всего лишь в 4 млн евро при стоимости на пике в 22 млн. Основное амплуа новичка «Аякса» - центр обороны.

«Аякс» по итогу двух первых туров в новом сезоне чемпионата Нидерландов идёт на девятом месте с тремя баллами.

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