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«Милан» договорился с восходящей звездой «Аякса»

21 Августа 2024 • 06:48 Комментировать
Парма
...
Милан
24.08 19:30

«Милан» достиг договорённости с полузащитником «Аякса» Силвано Восом.

Об интересе «россонери» к 19-летнему футболисту сообщалось несколькими днями ранее. Как теперь утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Воса заинтересовал проект, предложенный итальянским грандом. Нидерландец уже согласился подписать с «Миланом» долгосрочный контракт. В настоящее время ведутся переговоры между клубами по стоимости трансфера.

Силвано Вос провёл 17 матчей за первую команду «Аякса». Трансферная стоимость выпускника знаменитой академии амстердамцев оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро.

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