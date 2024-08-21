«Милан» договорился с восходящей звездой «Аякса»

«Милан» достиг договорённости с полузащитником «Аякса» Силвано Восом.

Об интересе «россонери» к 19-летнему футболисту сообщалось несколькими днями ранее. Как теперь утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Воса заинтересовал проект, предложенный итальянским грандом. Нидерландец уже согласился подписать с «Миланом» долгосрочный контракт. В настоящее время ведутся переговоры между клубами по стоимости трансфера.

Силвано Вос провёл 17 матчей за первую команду «Аякса». Трансферная стоимость выпускника знаменитой академии амстердамцев оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро.