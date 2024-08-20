«Монако» подписал защитника ПСВ Тезе

«Монако» подписал нового футболиста в линию обороны.

Одноклубником Александра Головина стал 24-летний правый защитник Джордан Тезе из ПСВ, сообщает официальный сайт княжеского клуба. Соглашение рассчитано на 5 лет, сообщает портал Transfermarkt. Игрок получил в своей новой команде футболку с четвертым игровым номером.

За свою карьеру футболист фланга обороны провёл 189 матчей за брабантский клуб, воспитанником которого и является. В активе Тезе 4 мяча и 23 результативных передачи в составе действующих чемпионов Нидерландов. Также он сыграл четыре матча за «оранжевую» сборную.