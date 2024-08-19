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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Милан» нашёл нового Гуллита

19 Августа 2024 • 16:39 Комментировать

Итальянский «Милан» нашёл нового Рууда Гуллита и Кларенса Зеедорфва в одном лице - речь идёт о 19-летнем Силвано Восе из «Аякса». С Гуллитом и Зеедорфом его роднит, прежде всего, суринамское происхождение, но не только - также схожая роль на футбольном поле.

В прошлом сезоне Силвано сыграл за «Аякс» двадцать матчей за молодёжку, а также успел провести ещё с дюжину встреч за взрослый «Аякс». И в руководстве «Милана» сочли, что таланту лучше расти дальше уже в Италии.

Есть одна лишь проблема - контракт с «Аяксом» действует до 2028 года, а значит, «Милану» придётся раскошелиться, дабы заполучить футболиста.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кларенс Зеедорф Рууд Гуллит Силвано Вос ещё теги
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