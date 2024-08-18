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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» проиграл матч с «НАК Бредой» на 90-й минуте

18 Августа 2024 • 19:45 Комментировать
НАК Бреда
2:1
Аякс
окончен

Во втором туре чемпионата Нидерландов «Аякс» провёл гостевой матч против «НАК Бреды» и промучился 90 минут, пытаясь вскрыть насыщенную оборону. Первый тайм прошел без моментов, а в начале второго хозяева забили, правда, гол отменили из-за офсайда у Яна Берга. А вот Мэттью Гарбетт отличился по всем правилам, однако гости достаточно быстро отыгрались - Стивен Бергёйс набросил мяч к воротам, а Йоррель Хато забил ударом головой - 1:1. На первой из восьми добавленных минут «НАК Бреда» вовсе забила в быстрой атаке, здорово головой сыграл Берг - 2:1.

В итоге «Аякс» не смог дожать противника и потерпел первое поражение в сезоне.

Протокол игры  
НАК Бреда2:1Аякс
(1:0) Гарбетт Мэттью58'  
  63'Хато Йоррель (1:1)
(2:1) Берг Ян90'  
Белица ДаниэльCherrion Valerius 66' (Косцельник Мартин ( 66') Граймль ЛеоБерг ЯнКемпер БойБалар МаксимильенСтаринг КасперЛюкассен Бойд 79' (Кёйперс Рой ( 79') Яношек Доминик 89' (Lars Mol ( 89') Гарбетт Мэттью 66' (Костож Кацпер ( 66') Омарссон Элиас 66' (Паула Рауль ( 66')
Запасные: Dan van ReeuwijkТроос ТейнAdam KaiedКортсмит РойФернандеш СанаРойо Манел
Пасвер РемкоГааей АнтонШутало ЙосипDies JanseХато ЙоррельХлинссон Кристиан 56' (Фитц-Джим Киян ( 56') Маннсверк Сиверт  90'Ван ден Бомен Бранко 56' (Тейлор Кеннет ( 56') Траоре Бертран 57' (Бергёйс Стивен ( 57') Бробби Брайан 66' (Акпом Чуба ( 66') Годс Мика 76' (Бергвейн Стевен ( 76')
Запасные: Рамай ДиантГортер ДжейРенсх ДевайнБас ЮриХендерсон ДжорданМедич ЯковБоргес Карлос
18 августа. Стадион "Рат Верлег" (Бреда).
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс НАК Бреда

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