«Аякс» проиграл матч с «НАК Бредой» на 90-й минуте

Во втором туре чемпионата Нидерландов «Аякс» провёл гостевой матч против «НАК Бреды» и промучился 90 минут, пытаясь вскрыть насыщенную оборону. Первый тайм прошел без моментов, а в начале второго хозяева забили, правда, гол отменили из-за офсайда у Яна Берга. А вот Мэттью Гарбетт отличился по всем правилам, однако гости достаточно быстро отыгрались - Стивен Бергёйс набросил мяч к воротам, а Йоррель Хато забил ударом головой - 1:1. На первой из восьми добавленных минут «НАК Бреда» вовсе забила в быстрой атаке, здорово головой сыграл Берг - 2:1.
В итоге «Аякс» не смог дожать противника и потерпел первое поражение в сезоне.
Протокол игры
|(1:0) Гарбетт Мэттью58'
|63'Хато Йоррель (1:1)
|(2:1) Берг Ян90'
Белица Даниэль•Cherrion Valerius66' (Косцельник Мартин (66') •Граймль Лео•Берг Ян•Кемпер Бой•Балар Максимильен•Старинг Каспер•Люкассен Бойд79' (Кёйперс Рой (79') •Яношек Доминик89' (Lars Mol (89') •Гарбетт Мэттью66' (Костож Кацпер (66') •Омарссон Элиас66' (Паула Рауль (66')
Пасвер Ремко•Гааей Антон•Шутало Йосип•Dies Janse•Хато Йоррель•Хлинссон Кристиан56' (Фитц-Джим Киян (56') •Маннсверк Сиверт• 90'Ван ден Бомен Бранко56' (Тейлор Кеннет (56') •Траоре Бертран57' (Бергёйс Стивен (57') •Бробби Брайан66' (Акпом Чуба (66') •Годс Мика76' (Бергвейн Стевен (76')
18 августа. Стадион "Рат Верлег" (Бреда).
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