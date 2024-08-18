«Аякс» проиграл матч с «НАК Бредой» на 90-й минуте

Во втором туре чемпионата Нидерландов «Аякс» провёл гостевой матч против «НАК Бреды» и промучился 90 минут, пытаясь вскрыть насыщенную оборону. Первый тайм прошел без моментов, а в начале второго хозяева забили, правда, гол отменили из-за офсайда у Яна Берга. А вот Мэттью Гарбетт отличился по всем правилам, однако гости достаточно быстро отыгрались - Стивен Бергёйс набросил мяч к воротам, а Йоррель Хато забил ударом головой - 1:1. На первой из восьми добавленных минут «НАК Бреда» вовсе забила в быстрой атаке, здорово головой сыграл Берг - 2:1.

В итоге «Аякс» не смог дожать противника и потерпел первое поражение в сезоне.