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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «ПЕК Зволле»

18 Августа 2024 • 17:30 Комментировать
ПЕК Зволле
1:5
Фейеноорд
окончен

«Фейеноорд» после обидной ничьей на старте сезона оторвался на «ПЕК Зволле» в гостях. Быстрый гол Игора Пайшао позволил роттердамцам выиграть первый тайм. На первой минуте после перерыва отличился Келвин Стенгс, после чего отличились Давид Ганцко и Сантьяго Хименес (дубль). Соперник провел гол престижа на 87-й минуте - 1:5.

Протокол игры  
ПЕК Зволле1:5Фейеноорд
  4'Пайшао Игор (0:1)
  46'Стенгс Келвин (0:2)
  51'Ганцко Давид (0:3)
  68'Хименес Сантьяго II (0:4)
  71'Хименес Сантьяго II (0:5)
(1:5) Крастев Филип87'  
Схенделаар ЯсперРейндерс ЭлианоЭль-Аззузи АнуарАнсельмо Гарсия-МакналтиЛутонда ТьерриВан Ден Берг ДэйвФихтингер Ник 68' (Teun Gijselhart ( 68') Мбайо Дилан 57' (Венте Дилан ( 57') Веланас ОдиссеусКрастев Филип  49'Бёйтинк Томас 57' (Де Рой Кай ( 57')
Запасные: Томас РайанВан Дер Хар ДамианХауптмейер МайкMohamed OukhattouВеллиос АпостолосФонтана ЭнтониФермеер Кеннет
Велленройтер ТимонНиукоп Барт 46' (Белен Томас ( 46') Гертрейда ЛютсхарелГанцко Давид  55'Буэно Уго 64' (Зекиель Дживай ( 64') Зерруки РамизМиламбо Антони 84' (Уэда Аясэ ( 84') Тимбер Квинтен 64' (Смал Гийс ( 64') Стенгс Келвин 72' (Иванушец Лука ( 72') Хименес Сантьяго IIПайшао Игор
Запасные: Хадж-Мусса АнисКарранса ХулианБейло ЮстинЛингр ОндржейПедерсен Маркус IIChris-Kevin NadjeВан Сас Микки
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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд ПЕК Зволле

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