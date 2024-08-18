«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «ПЕК Зволле»

«Фейеноорд» после обидной ничьей на старте сезона оторвался на «ПЕК Зволле» в гостях. Быстрый гол Игора Пайшао позволил роттердамцам выиграть первый тайм. На первой минуте после перерыва отличился Келвин Стенгс, после чего отличились Давид Ганцко и Сантьяго Хименес (дубль). Соперник провел гол престижа на 87-й минуте - 1:5.