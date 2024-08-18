«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «ПЕК Зволле»

«Фейеноорд» после обидной ничьей на старте сезона оторвался на «ПЕК Зволле» в гостях. Быстрый гол Игора Пайшао позволил роттердамцам выиграть первый тайм. На первой минуте после перерыва отличился Келвин Стенгс, после чего отличились Давид Ганцко и Сантьяго Хименес (дубль). Соперник провел гол престижа на 87-й минуте - 1:5.
Протокол игры
|4'Пайшао Игор (0:1)
|46'Стенгс Келвин (0:2)
|51'Ганцко Давид (0:3)
|68'Хименес Сантьяго II (0:4)
|71'Хименес Сантьяго II (0:5)
|(1:5) Крастев Филип87'
Схенделаар Яспер•Рейндерс Элиано•Эль-Аззузи Ануар•Ансельмо Гарсия-Макналти•Лутонда Тьерри•Ван Ден Берг Дэйв•Фихтингер Ник68' (Teun Gijselhart (68') •Мбайо Дилан57' (Венте Дилан (57') •Веланас Одиссеус•Крастев Филип• 49'Бёйтинк Томас57' (Де Рой Кай (57')
Велленройтер Тимон•Ниукоп Барт46' (Белен Томас (46') •Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид• 55'Буэно Уго64' (Зекиель Дживай (64') •Зерруки Рамиз•Миламбо Антони84' (Уэда Аясэ (84') •Тимбер Квинтен64' (Смал Гийс (64') •Стенгс Келвин72' (Иванушец Лука (72') •Хименес Сантьяго II•Пайшао Игор
18 августа. Стадион "МАК3ПАРК".
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