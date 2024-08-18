ПСВ добыл волевую победу в матче с «Хераклесом»

После разгрома «Валвейка» (5:1) в первом туре Эредивизии ПСВ провёл более сложный матч с «Хераклесом», хотя соперник избрал оборонительную тактику и мало что создал впереди.

Уже на пятой минуте фаворит проигрывал, пропустив с пенальти от Брайана де Керсмакера. Йоэй Веерман ответил ударом в штангу. «Хераклес» еще раз отличился на 37-й минуте, но Марио Энгельс действительно был в офсайде. После перерыва ПСВ отыгрался благодаря автоголу Ивана Месика. Еще раз каркас сыграл за хозяев после выстрела Ноа Ланга. На 59-й минуте сработала быстрая атака гостей, в которой точку поставил Жоан Бакайоко. На 90-й минуте в контратаке забил Каухайб Дриауех - 1:3.

ПСВ идет без потерь в новом чемпионате.