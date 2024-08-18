ПСВ добыл волевую победу в матче с «Хераклесом»

После разгрома «Валвейка» (5:1) в первом туре Эредивизии ПСВ провёл более сложный матч с «Хераклесом», хотя соперник избрал оборонительную тактику и мало что создал впереди.
Уже на пятой минуте фаворит проигрывал, пропустив с пенальти от Брайана де Керсмакера. Йоэй Веерман ответил ударом в штангу. «Хераклес» еще раз отличился на 37-й минуте, но Марио Энгельс действительно был в офсайде. После перерыва ПСВ отыгрался благодаря автоголу Ивана Месика. Еще раз каркас сыграл за хозяев после выстрела Ноа Ланга. На 59-й минуте сработала быстрая атака гостей, в которой точку поставил Жоан Бакайоко. На 90-й минуте в контратаке забил Каухайб Дриауех - 1:3.
ПСВ идет без потерь в новом чемпионате.
Протокол игры
|(1:0) Де Кеерсмакер Брайан5'
|52'Месик Иван (1:1)
|59'Бакайоко Жоан (1:2)
|90'Дриауех Каухайб (1:3)
Де Кейзер Фабиан•Бенита Мимеирхель85' (Брюин Джорди (85') •Мирани Деймон•Месик Иван•Роскен Рубен60' (Милани Лоренцо (60') • 86'Тальвитие Юхо66' (Шеперман Сэм (66') •Де Кеерсмакер Брайан•Ван Кам Даниэль85' (Giandro Sambo (85') •Лимбомбе Брайан•Энгельс Марио•Shiloh Zand66' (Виекхофф Яннес (66')
Бенитес Вальтер•Ледесма Ричард73' (Тезе Джордан (73') •Фламинго Райан•Боскальи Оливье•Оппегорд Фредрик66' (Дамс Маттео (66') •Схаутен Йерди•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан69' (Лосано Ирвинг (69') •Тильман Малик46' (Тиль Гус (46') •Ланг Ноа73' (Дриауех Каухайб (73') •Де Йонг Люк
Запасные: Дроммел Йоэл•Пепи Рикардо•Шикс Ник•Лэнд Тайго•Бабади Исаак
18 августа. Стадион "Erve Asito".
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