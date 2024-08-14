Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд в социальной сети заявил о завершении карьеры в национальной команде.

Напомним, что Блинду 34 года. В его активе более сотни матчей за «оранжевых» во всех турнирах. В них он забил три гола. Впервые в сборную Нидерландов Блинда вызвали 11 лет назад, в 2013 году.

На данный момент нидерландец защищает цвета «Жироны». Контрактом с каталонским клубом он связан до лета 2026 года. Ранее в его карьере были родной «Аякс», а также «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».

Ранее о завершении карьеры в национальной команде своей страны объявил известный хорват Марсело Брозович.