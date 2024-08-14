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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Блинд завершил карьеру в сборной Нидерландов официально

14 Августа 2024 • 17:18 Комментировать

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд в социальной сети заявил о завершении карьеры в национальной команде.

Напомним, что Блинду 34 года. В его активе более сотни матчей за «оранжевых» во всех турнирах. В них он забил три гола. Впервые в сборную Нидерландов Блинда вызвали 11 лет назад, в 2013 году.

На данный момент нидерландец защищает цвета «Жироны». Контрактом с каталонским клубом он связан до лета 2026 года. Ранее в его карьере были родной «Аякс», а также «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».

Ранее о завершении карьеры в национальной команде своей страны объявил известный хорват Марсело Брозович.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэйли Блинд сборная Нидерландов
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